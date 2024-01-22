日擬出口新戰機惹疑 防相解畫

日本政府有意出口部分類型殺傷性武器裝備，包括正在與其他國家共同研發的新一代戰機，但遭執政聯盟公明黨質疑，認為說明不足，警告要盡快討論。日本防衞大臣木原稔上周五表示，會竭盡全力向公明黨說明，強調下一代戰機製造的數量愈多，每架的單價就愈低，亦談及共同開發使開發費減少的優點。（綜合報道）