兩岸國際

民主剛果總統宣誓 履第二任期

剛果民主共和國當選總統齊塞克迪上周六在首都金沙薩宣誓就職，開始為期5年的第二個總統任期，並表示未來加強基礎設施建設，實現經濟多元化，加強打擊東部地區武裝組織。當地去年12月20日舉行總統選舉，齊塞克迪2019年首次就任總統；總統選舉每5年舉行一次，候選人獲得簡單多數即可當選。（綜合報道）
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