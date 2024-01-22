民主剛果總統宣誓 履第二任期

剛果民主共和國當選總統齊塞克迪上周六在首都金沙薩宣誓就職，開始為期5年的第二個總統任期，並表示未來加強基礎設施建設，實現經濟多元化，加強打擊東部地區武裝組織。當地去年12月20日舉行總統選舉，齊塞克迪2019年首次就任總統；總統選舉每5年舉行一次，候選人獲得簡單多數即可當選。（綜合報道）