朝外相訪俄 深入戰略溝通達共識

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社周日報道，北韓外務相助理辦公室上周六發表公報，介紹外務相崔善姬訪問俄羅斯的成果，雙方就朝鮮半島和東北亞等多個地區及國際問題深入進行戰略溝通並達成共識，又稱俄羅斯總統普京表示願盡早訪朝。

稱普京願盡早赴朝 崔善姬率領代表團應俄羅斯外交部長拉夫羅夫邀請，上周一至上周三訪問俄羅斯，期間拜會普京及與拉夫羅夫會談，也會見俄羅斯副總理諾瓦克，普京就北韓領袖金正恩邀請他在方便時訪問平壤再次深表謝意。訪問期間，雙方討論為切實履行去年9月舉行的歷史性朝俄首腦會晤達成的協議，繼續採取實際行動措施，推動各領域雙邊交流與合作，並表示在維護朝俄核心利益、進一步加強戰略戰術合作的強烈意志。

雙方討論把朝俄的關係提升到向往戰略發展的新法律基礎上，將之全方位擴大和發展的實踐問題，取得一致的意見並且達成協議。

雙方亦就美國及其同盟勢力嚴重威脅朝鮮半島地區安全環境表示嚴重關切，針對兩國對外政策機構密切合作和採取一致步調來調解地區局勢的問題達成協議。俄方感謝北韓完全支持和聲援其在烏克蘭的特別軍事行動。