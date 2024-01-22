堅拒巴勒斯坦國出現 以色列與美分歧漸顯

外界主流推兩國方案 內塔尼亞胡反對 國際社會主流意見認為，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一出路，但美國與以色列近日在此事的分歧愈來愈明顯。以色列總理內塔尼亞胡上周六表明，一定要在安全層面全面控制所有領土，不容許巴勒斯坦國的出現。美國總統拜登稱繼續相信「兩國方案」，認為在現屆以色列政府當權下仍然可以實現。

「兩國方案」主張為居住巴勒斯坦地區的猶太人及阿拉伯人，各自建立兩個不同國家，前者是以色列國，後者是包含約旦河西岸地區及加薩地帶的巴勒斯坦國。內塔尼亞胡上周六在社交網發文，表示不會在對約旦以西整個地區的安全控制上妥協。根據以色列總理辦公室聲明，他前一天與拜登通電話時告知對方，當回教激進組織哈馬斯被摧毀後，以色列必須取得對加薩地帶的安全控制，確保它不再構成威脅。

拜登稱方案仍可能實現 拜登上周五被問到內塔尼亞胡在位，「兩國方案」就是否變成不可能時，他表示不認同，稱「兩國方案」有多種形式。白宮國家安全委員會發言人柯比指出，拜登仍然相信對「兩國方案」的承諾及可能性，但理解到需要作出很多努力；美國對「兩國方案」的承諾依然堅定，一個獨立的巴勒斯坦國有利於以巴兩地人民長期安全。美國國務院發言人米勒稱沒有建立巴勒斯坦國，就無法解決以色列長期安全挑戰。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯透過發言人呼籲美國採取進一步措施，強調美方是時候承認巴勒斯坦國，而非空談「兩國方案」。聯合國秘書長古特雷斯表示，不可以接受剝奪巴勒斯坦人建國的權利，各方必須承認巴勒斯坦人有權建立屬於自己的國家。英國國防大臣夏博思對內塔尼亞胡的言論表示失望，直言「兩國方案」是唯一方案。法國新任外交部長塞茹爾內重申，法方仍然忠於對巴勒斯坦人建國的承諾。

哈馬斯有足夠彈藥抗以 以色列繼續在加薩地帶的軍事行動，美國《華爾街日報》昨日報道，美國情報部門估計，以色列國防軍至今殺死20%至30%哈馬斯武裝分子，距離其目標摧毀哈馬斯仍然有一大段距離。美方也發現哈馬斯仍然有足夠彈藥，持續攻擊以色列領土及加薩地帶的以色列軍隊數個月，同時試圖在加薩地帶北部加薩城部分地區重組警隊。美國估計哈馬斯戰前有2.5萬名至3萬名武裝分子，另有數千名警員及其他部隊人員。本報綜合報道