俄稱烏反攻 自損逾500特殊裝備

【本報綜合報道】俄羅斯國防部報章《紅星報》上周五刊登工兵司令斯塔維茨基（Yury Stavitsky）專訪，他指烏克蘭軍隊去年夏天反攻，在俄軍堅固防禦工事前損失500多件軍事及特殊裝備，包括德製豹式主戰坦克及美製M2布拉德利步兵戰車等逾180件西方援助裝備。

斯塔維茨基表示，即使天氣惡劣及受到大量高精度武器、無人機攻擊，俄軍工兵為擊退烏軍反攻作出重大貢獻。當烏軍發動反攻時，俄軍工兵早已挖出超過3,600公里長戰壕及交通壕，修築逾15萬個戰壕掩體，武裝4,500多個碉堡及1.2萬個加固混凝土結構，在整條戰線形成一個縱深120公里的多層防線、陣地和防禦區域體系。

澤連斯基憂特朗普要烏重大讓步 斯塔維茨基認為，考慮到任務規模及時間，俄軍工兵的土木作業是戰爭及武裝衝突史上前所未有。強化後的防線令俄軍生存能力、武器和軍事裝備使用效率提升5至6倍變得有可能。

烏克蘭總統澤連斯基上周六晚上發表演說，預計本月及下月簽署一系列西方國家向烏克蘭提供防禦武器的協議。對於參選共和黨總統初選的美國前總統特朗普聲言，可以在24小時內結束俄烏戰爭，他認為對方的言論非常危險，擔心是透過談判達成的解決方案，可能涉及烏方對俄方作出重大讓步。