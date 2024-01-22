烏被指擬撤換軍頭 包括總司令

【本報綜合報道】俄羅斯傳媒上周六報道，烏克蘭總統澤連斯基已經決定撤換多名軍方領導層人物，包括武裝部隊總司令扎盧日內，並計劃安排國防部情報總局局長布達諾夫接任總司令，但對方拒絕離開情報總局。

內政部長將撤職 《莫斯科共青團員報》引述烏克蘭消息指，澤連斯基在基輔召開的軍事會議作出「艱難」人事決策，包括決定解除扎盧日內職務，而且未予對方在烏克蘭國家安全與國防委員會安排席位。澤連斯基也決定撤換烏軍總參謀長沙普塔拉（Serhii Shaptala）、聯合力量行動司令納耶夫（Serhii Naiev）職務。消息人士透露，上述軍方官員將收到控訴書。

此外，內政部長克利緬科將被撤職，由國家安全局（SBU）局長馬柳克（Valery Malyuk）接替，SBU副局長波克拉德（Oleksandr Poklad）將升任局長。烏克蘭政治分析人士強調，以上職務安排目前尚屬傳聞，但認為納耶夫被解除職務可能是西方盟友提出的要求。

俄新社同日報道，烏克蘭政客圖卡（George Tuka）接受網媒訪問時認為，澤連斯基仍然計劃把扎盧日內調往烏克蘭國家安全與國防委員會，布達諾夫有望接任武裝部隊總司令，因為澤連斯基帶他出席在瑞士舉行的國際活動，讓下任總司令與西方盟友互相認識。