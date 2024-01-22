英媒：伊朗 真主黨 指揮官於也門助叛軍

【本報綜合報道】英國傳媒上周六引述消息報道，伊朗革命衞隊和黎巴嫩武裝組織真主黨的指揮官，正在也門當地幫助指揮及監督叛軍青年運動襲擊紅海航運。伊朗過往提供武器、訓練和資助青年運動，並在以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月衝突後增加武器供應。

提供專門技能情報支援 消息人士透露，伊朗向青年運動提供先進無人機、反艦巡航導彈、精確打擊彈道導彈及中程導彈，革命衞隊的指揮官和顧問更提供專門技能、數據、情報支持，以確定每天通過紅海的數十艘船中，哪些前往以色列、哪些屬於青年運動的目標。青年運動人員上月到伊朗中部的革命衞隊接受有關使用新技術和導彈訓練，伊朗指揮官在也門首都薩那設立指揮中心處理襲擊紅海。

報道引述高級消息人士指，政治決定在伊朗德黑蘭作出、真主黨是管理者、地點是也門的青年運動。青年運動需要紅海航道和船隻方面的指導和建議，因此伊朗向他們提供，與伊朗在敍利亞扮演的顧問角色類似。前也門軍方消息人士稱，也門境內明顯存在革命衞隊和真主黨成員；親伊朗組織聯盟一名領導人否認，指他們已經離開也門，青年運動非常熟悉地形和海域。