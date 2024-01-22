美第7次空襲也門叛軍 研持續行動

【本報綜合報道】美國上周六對也門叛軍發動第7次空襲，是連續第5天以保護紅海航行自由為名，先發制人摧毀反艦導彈。面對以軍事手段保護船艦的行動出現常態化趨勢，報道指拜登政府正在制訂一場持續性的軍事行動，但美方官員承認可能無了期地進行，也無法估計何時才能夠削弱青年運動的軍事力量，至無法施襲的地步。

美官員承認難知何時結束 美國中央司令部上周六通報，也門薩那時間當天凌晨4時，美方部隊判斷青年運動一枚瞄準亞丁灣的反艦導彈，對區內商船及美國海軍艦艇構成威脅後，出於自我防衞目的打擊及摧毀它。通報指出，這是保護紅海航行自由及預防船艦受襲的行動一部分，聲稱為美國海軍及商船營造更安全航行的國際海域。美國本月12日首度對青年運動採取軍事行動，但當天及翌日的空襲均屬於事前策劃；相反，由本月16日至最新一次本月20日發動的空襲，都是發現裝在發射架的反艦導彈後立即予以摧毀。

針對青年運動的軍事行動正值美國大選年，這對主張結束中東地區「無盡戰爭」的總統拜登而言，重兵保護紅海與青年運動交火無疑是「走回頭路」。美國《華盛頓郵報》上周六報道，面對連番空襲都無法阻止紅海變為「火海」，拜登政府正在制訂對付青年運動的持續性軍事行動，白宮上周三召集高級官員開會討論今後的應對選項。知情美方官員強調，不預期實施一場持續多年的軍事行動，不會是伊拉克、阿富汗、敍利亞戰爭的「翻版」，但同時承認無法識別一個結束軍事行動的日期。

報道指出，美國當前對也門的策略，是削弱青年運動打擊紅海及亞丁灣航運目標的高層級軍事能力，或至少提供充分威懾，使航運公司重新安排商船取道該地區。一名知情外交官員強調「我們不是嘗試打敗青年運動」，亦無意揮軍入侵也門。美國官員稱，本月12日聯同英國發動的空襲，已經成功大幅削弱青年運動的軍事能力。

拜登行動主要因意識形態 報道同時提到，拜登決定打擊青年運動的原因，主要是出於意識形態多於經濟原因。他認為美國必須扮演全球「不可或缺國家」的角色，即擁有強大軍隊，以及能夠組織不同國家基於單一原因而團結行動，情況如同支持烏克蘭對抗俄羅斯。美國官員表示，無法準確預測今後局勢發展，但表明絕不容忍恐怖組織利用先進能力，關閉或控制通過關鍵國際咽喉點的航運路線，軍事行動主要關乎捍衞航行自由原則。

美國對青年運動採取軍事行動