親伊朗武裝導彈火箭連響 駐伊拉克美軍腦損傷

中東衝突激化 空軍基地捱炸 美國與伊朗為首「抵抗軸心」勢力在中東地區的衝突升級，繼雙方在紅海、亞丁灣一帶海域多次交火後，美方有份使用的伊拉克阿薩德空軍基地，上周六遭受彈道導彈及火箭混合攻擊，造成美伊兩國人員受傷；境內一個武裝組織承認責任，宣稱這是自去年10月以來，對區內美國駐軍發動的最大規模一次攻擊。

美國中央司令部上周六通報，伊拉克巴格達時間當天下午6時半，獲得伊朗支持的武裝分子在伊拉克西部地區發射多枚彈道導彈及火箭，攻擊阿薩德空軍基地；絕大部分來襲的空中目標被基地防空系統攔截，餘下墜落在基地範圍。

通報指出，損毀評估正在進行，一部分美方人員接受創傷性腦損傷評估，至少一名伊拉克安全部隊人員受傷。武裝組織伊拉克伊斯蘭抵抗運動發表聲明，宣稱行動旨在繼續抵抗美國在伊拉克及中東地區的佔領軍，以及回應以色列對巴勒斯坦加薩地帶人民的屠殺。

部分突破防空系統 美國傳媒引述美方國防官員報道，阿薩德空軍基地遭受戰術導彈攻擊，超過15枚愛國者防空導彈實施攔截，但部分來襲的空中目標突破防線命中基地，兩名美方人員出現創傷性腦損傷。網上流傳照片可見，一枚愛國者防空導彈完成攔截後，殘骸墜落地面。今次是以色列與回教激進組織哈馬斯去年10月7日爆發衝突以來，美國在伊拉克及敍利亞的駐軍第144次受襲。美國在伊拉克及敍利亞分別派駐2,500名士兵及900士兵，任務是協助當地安全部隊防止極端回教組織「伊斯蘭國」東山再起。

阿薩德空軍基地是美國在中東地區的重要軍事據點，上址多次成為敵對武裝勢力的攻擊目標。2020年1月3日，美國軍方在巴格達成功暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼；5天後、即同月8日，伊朗革命衞隊為蘇萊曼尼報仇，對阿薩德空軍基地及伊拉克北部埃爾比勒空軍基地發動大規模彈道導彈攻擊。伊朗被指故意避免造成美方人員死亡，以免面對軍事回應，但仍然有110名美方人員出現創傷性腦損傷。

襲擊時間相當敏感 今次駐伊美軍受襲的時間相當敏感，事緣在同日較早時，敍利亞首都大馬士革疑似遭以色列空襲，伊朗革命衞隊其後證實5名成員死亡。伊朗總統萊希誓言要懲罰以色列，伊朗外交部表示保留在適當時間及地點，對以色列有組織恐怖主義活動作出回應的權利；以色列軍方拒絕評論事件。自敍利亞內戰2011年爆發以來，以色列被指對敍利亞發動過百次空襲，對付當地的伊朗勢力武裝組織及敍利亞政府軍。伊朗革命衞隊准將穆薩維上月也在大馬士革死於空襲，伊朗當時表明要對以色列報復。本報綜合報道

阿薩德空軍基地遭多枚火箭攻擊。 愛國者防空導彈攔截後墜落地面。 中東地區最新局勢發展