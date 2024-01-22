傳倒閉逾80間汽車4S店 永奧闢謠
【本報綜合報道】廣東永奧投資集團近日疑似資金鏈斷裂，旗下逾80家汽車4S店（汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市）倒閉，部分門店被銀行查封，庫存汽車遭銀行連夜拖走抵債。集團發布聲明闢謠，強調集團並無涉嫌詐騙，網上流傳消息均屬謠言，但承認其近期遭遇經營危機，正在採取措施積極自救，並確保新車交付。
認經營危機 積極處理交付
內地傳媒上周五報道，涉事的永奧集團2023年初已經傳出欠薪問題，目前有基層員工被拖欠5個月薪資，部分管理階層被拖欠8個月薪水。上周四亦有網民發文，宣稱超過100輛拖車日前駛入東莞國際汽車城，在銀行人員安排下，拖走停車場大批車輛。車主戴先生表示，早前向銷售人員支付一萬元人民幣（約1.1萬港元）訂金，對方承諾農曆新年前可以取車，但4S店內的新車被銀行運走抵債，現在不知如何是好，也不知集團是否退款。
集團上周五發布聲明，強調會成立危機管理團隊，負責全面統籌和協調各項工作；並保障全體員工的權益，加緊安排核算和優先保障薪資發放等。針對員工薪資拖欠問題，目前東莞市相關部門設立政府調查組，對永奧資產採取保護措施，並登記遭拖欠薪資的員工資料。針對車輛交付困難，調查組就該公司旗下4S店車輛交付情況進行調查登記，將優先保障已經全額購車車主的合法權益。
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