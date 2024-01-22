傳倒閉逾80間汽車4S店 永奧闢謠

認經營危機 積極處理交付

內地傳媒上周五報道，涉事的永奧集團2023年初已經傳出欠薪問題，目前有基層員工被拖欠5個月薪資，部分管理階層被拖欠8個月薪水。上周四亦有網民發文，宣稱超過100輛拖車日前駛入東莞國際汽車城，在銀行人員安排下，拖走停車場大批車輛。車主戴先生表示，早前向銷售人員支付一萬元人民幣（約1.1萬港元）訂金，對方承諾農曆新年前可以取車，但4S店內的新車被銀行運走抵債，現在不知如何是好，也不知集團是否退款。