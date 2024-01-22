港電競手食評搶口 網紅店主發難狂毆

直播探店 攜小童光顧言行未收斂 曾在台灣因涉毒判囚的網絡遊戲《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍、香港電競好手劉偉健（Toyz），前晚親赴台北市一間由台灣網紅「超哥」（黃伯超）所開餐廳直播，期間批評部分食物難吃，遭對方當街暴打。經檢方複訊後，超哥昨天獲准保釋，並承認自己打人行為不對，不過如果時間能夠重來，「我還是會揍他」。

劉偉健前晚聯同一名5歲女童及攝影師等人前往台北市大安區延吉街，光顧由超哥所開「超甲組海鮮丼飯」日式餐廳，直播期間提到海鮮不錯，卻批評醋飯難吃。當談及為何與女童一起直播時，他笑言：「就是有小朋友在，他（超哥）不敢對我亂來……總不能有小朋友在也要這樣吧？外面聽到一些風聲……這個超哥對我很有意見。」

抱着女童作擋箭牌辱他人 當得悉超哥親自前來後，劉偉健照樣說：「當面跟你說，醋飯超難吃，沒有在跟你開玩笑。」他指醋飯完全黏在一起，也沒有甚麼醋味，之後又抱起女童笑稱「那個叔叔是腦殘」。

面對批評，超哥稱會認真思考，盡量做到每人都可接受，不過亦質疑劉偉健批評狡辯，又指東方人、華人均講究和平，實在不知道對方前來幹甚麼。他隨後與劉偉健步出店外，再次提到「我只說華人，我們都是華人」，隨即遭到對方打斷：「為甚麼要扯國籍？我只是來吃個飯。」

就在此時，超哥突然發難，揮拳毆打劉偉健，過程在直播流出。台北警方事後證實，超甲組海鮮丼飯前晚有人打架，其中31歲劉偉健受傷流血，已依準現行犯逮捕並帶走一名44歲黃姓男子、即超哥回到派出所偵詢。

擬告涉事店主殺人未遂罪 經送院後，劉偉健縫了10多針，翌日凌晨回到派出所筆錄，提告超哥傷害及殺人未遂等罪。台北市警方昨天訊後依傷害、恐嚇、殺人未遂及組織犯罪把超哥轉送台北地檢，地檢下午複訊後准以5萬元新台幣（約1.25萬港元）批保。

事發前，劉偉健去年曾前往超哥經營「超派炸雞」連鎖店，發現員工在後巷偷倒廢棄物，雙方就此結怨，一度擁抱和解。本報綜合報道