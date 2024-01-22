于洪濤出掌哈爾濱 拓冰雪經濟

【本報綜合報道】黑龍江省哈爾濱市這座沉寂多年的重工業城市，近來因冰雪旅遊爆紅，遊客蜂擁而至令當地煥發勃勃生機。哈爾濱市上周六召開領導幹部會議，宣布黑龍江省委常委于洪濤獲批准擔任中共哈爾濱市委書記，帶領當地在冰雪經濟全產業鏈發展中創新突破。

現年56歲的于洪濤是山東海陽人，曾經出任七台河市委副書記，雞西市委副書記、市長，2021年1月出任雞西市委書記，前年擔任黑龍江省委常委、秘書長。此前擔任黑龍江省委常委、哈爾濱市委書記的張安順，已經出任黑龍江省委副書記，省委教育工委書記，省委黨校（省行政學院）校（院）長，他在會上表示，能夠參與哈爾濱市建設發展、見證當地變化，由衷感到高興和自豪。

推動旅業 籌辦亞冬會 黑龍江省委書記許勤在會上肯定哈爾濱市近年來經濟社會發展取得的成效，強調當地是黑龍江省振興發展的重要引擎、擴大開放的重要平台、展示形象的重要窗口，地位舉足輕重。他表示，哈爾濱市要持續深化高水平對外開放，在構築向北開放新高地中走在前列；大力發展特色文化旅遊，鞏固擴大冰雪旅遊良好勢頭，高標準籌辦第九屆亞冬會。

于洪濤