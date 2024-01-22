強冷空氣罩神州 廣東北部將降雪

【本報綜合報道】內地受強冷空氣影響，中央氣象台昨日清晨繼續發布寒潮黃色預警。預料到周二晚上，內蒙古西部、東北地區東部、西北地區東北部、華北西部和北部等地將先後降溫8℃至10℃。其中吉林東部、遼寧東部等地的部分地區降溫可達12℃至16℃。周二的最低氣溫0℃線將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。

中央氣象台昨日也發布暴雪和大風藍色預警，預料今日湖北西南部、湖南中西部和北部等地有大雪到暴雪，其中湖南西部、貴州東北部等地有大暴雪。新增積雪深度達3厘米至8厘米，局部地區可達10厘米以上。湖南南部、江西中南部、福建西部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區，今明兩天預料出現大雪。

山東至浙江沿海大風 黃土高原到壩上草原持續大雪紛飛，內蒙古太僕寺旗昨日的積雪達21厘米、霍林郭勒18厘米、多倫17厘米，均打破當地1月積雪深度紀錄。在遼東半島、山東半島、江蘇東部沿海、浙江東部沿海等地，昨日至今將有5級至6級、陣風7級至8級的大風。