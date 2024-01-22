防焚校慘案 當局促拆防盜網

河南校火災13死 多地商議除隱患 河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校宿舍上周五深夜起火，造成13名留宿小學學生死亡。中國民辦教育協會昨天發布加強校園安全管理提示書，多地政府連日亦緊急部署校園消防安全工作，其中江西省宜春市教育體育局更要求拆除阻礙逃生防盜網，防止再發生類似悲劇。

涉事小學屬於民辦性質，採取寄宿制，每10天放假4天，事發時並非校方放假日子。中國民辦教育協會形容事件教訓十分深刻，亦令人十分痛心，各民辦學校應舉一反三、嚴抓管理、引以為戒，並根據主管部門要求，結合學校實際，加強校園隱患排查整治及日常安全管理，確保校園安全。

教育協會發布安全提示書 在提示書中，協會促請學校認識安全工作特殊重要性、不斷強化制度保障、確保織牢安全責任網、不斷提高師生安全防範意識和自我防護能力、重點整治消防設施損壞、電器線路老化、疏散通道堵塞與閉鎖等火災隱患、形成多方監督、聯動、協作校園安全管理體系。

此外，同省漯河市安委辦在意外發生後亦發出緊急通知，要求各級各部門結合全市安全生產專項行動，緊盯重點環節及重點部位，立即展開全面排查，嚴格落實安全防範措施，包括重點整治學校等場所違規用火用電用氣及電氣線路私拉亂接等隱患，督促落實主體責任，強化安全管理，切實提升安全防範能力。

即使遠在江西，宜春市教體局前天發布緊急通知，要求各地各校要按照省教育廳要求，確保所有消防設施運轉正常，以及盡快安排拆除所有阻礙消防逃生防盜網及裝飾物等。此外，局方同時要求值班人員、宿管員及保安人員嚴格落實夜間巡查，確保住宿學生安全。

東北省份風險高 下令排查 在東北地區，遼寧省入冬後氣溫遠較南部地區為低，全省用火、用電、用氣難免劇增，校園內部風險隱患恐會疊加放大。遼寧盤錦市教育局昨天發通知提到，河南火災事故反映校舍及消防安全等方面存在盲點漏洞，特別是民辦學校及寄宿制學校安全管理問題突出，因此要求各縣區教育局及各學校要在全面排查消防安全隱患基礎上，重點整治消防設施損壞、電器線路老化、疏散通道堵塞等火災隱患及違法行為。本報綜合報道