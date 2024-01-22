查外國干預選舉 加拿大稱或令北京不滿

【本報綜合報道】加拿大駐中國大使梅倩琳接受加拿大傳媒訪問，相關報道上周六播出。她表示，加拿大即將調查外國干預當地選舉的行為，這對北京來說將是一個困難時刻，但加方必須在雙邊關係中兼顧合作與韌性。

梅倩琳表示，上述調查本月29日將舉行首次初步公開聽證會，預料歷時數個月，將涉及虛假訊息以至間諜活動等各種問題，當中很多問題可能給中國帶來負面影響，令中國政府非常不舒服，但這是整理中加關係的重要一步。她提到，兩國官員已經就干預問題開展多次艱難對話，中方亦很堅決駁斥。

形容中加關係時進時退

對於中國未來是否可能干預加拿大事務，梅倩琳未有正面回應，但強調加拿大應該準備好抵禦所有威脅，變得有韌性並能反擊；又稱不止加拿大擔心工業和技術間諜活動，中國亦就同類國家安全關切採取行動，但與加方不同的是中方並不透明和公開。她形容中加關係如跳舞，有時前進、後退或旋轉，兩國會在一些問題上合作，其中一個可能就是緝毒問題。