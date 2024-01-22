美半導體巨企 英偉達CEO低調訪陸

【本報綜合報道】美國限制對中國大陸出口人工智能先進晶片之際，美國半導體巨頭英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳傳出低調訪問中國大陸。當地傳媒昨日報道，黃仁勳上周看望英偉達北京、上海、深圳的辦公室員工並參加年會，期間穿上東北大花衣在台上表演，目前已經離境。

後現身台灣出席台積電活動 中國大陸傳媒從英偉達中國方面確認，黃仁勳上周到訪中國大陸，網上流傳多段他身穿東北大花衣的影像，的確是年會節目表演現場。有英偉達內部人士透露，黃仁勳為北京、上海、深圳的年會準備不同活動，他在會上主持抽獎，還身穿「大花馬甲」與員工一起在台上跳起「東北二人轉」。

這是黃仁勳相隔數年再次訪問中國大陸，去年6月曾經有消息稱，他會赴陸並訪問多間企業，但最後未有成行。上周六晚上，台灣民眾目擊黃仁勳在台北市寧夏夜市現身。

消息指，他此行是為參與另一半導體巨頭台積電將舉辦的先進封裝供應鏈合作夥伴年度聚會，顯示雙方關係非常穩固。