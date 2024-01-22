立陶宛議員團12人 抵台訪問5天

【本報綜合報道】台灣外交部表示，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）昨起至周四率領11名議員訪台，成為台灣本月13日大選後首個應邀來訪的歐洲訪問團。訪問團此行將會見台灣總統蔡英文及總統當選人賴清德。

大選後首次歐洲政界到訪 台灣外交部副發言人蕭光偉表示，立陶宛議員訪問團成員包括3名副議長等重量級議員，展現立陶宛國會跨黨派友台情誼，台方對此表達誠摯歡迎。訪問團除了會晤蔡英文及賴清德外，也接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並拜會國安會、經濟部、發展委員會及參觀新竹科學園區等，討論兩地各項重要議題及雙方潛力合作領域。

蕭光偉指出，馬爾德基斯在駐立陶宛台灣代表處2021年11月設立後，不畏中國大陸威脅，隨即以實際行動率領波羅的海三國國會友台小組主席訪台，今次再度訪台除了將向賴清德致賀及肯定台灣民主選舉外，亦將傳達兩地共同捍衞民主價值的訊息，相信此訪將進一步深化雙邊交流及情誼。