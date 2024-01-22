島國圖瓦盧 傳擬與台斷交投陸

月底大選後公布 吳釗燮強調關係穩固 台灣本月13日舉行總統選舉，兩天後太平洋島國瑙魯宣布與之斷交並投靠中國大陸。台灣目前剩下12個邦交國，但近日傳出另一太平洋島國圖瓦盧可能在本月大選後也「棄台投陸」。台灣外交部長吳釗燮回應表示，將持續堅定守護雙方邦誼的立場，在各領域中持續強化合作，強調與餘下太平洋友邦關係穩固。

瑙魯本月15日宣布與台灣斷交的決定，表示今後承認一個中國原則，不再與台灣有任何官方關係及官方往來。目前台灣的太平洋友邦分別是圖瓦盧、帛琉、馬紹爾群島，其中圖瓦盧本月26日舉行大選。

台稱陸巨額金援拉攏瑙魯 澳洲傳媒上周六報道，圖瓦盧駐台灣大使潘恩鈕表示，有消息人士指出，圖瓦盧在大選後很可能跟隨瑙魯改與北京建交；又聲稱中國大陸在圖瓦盧2019年大選後，就在當地積極展開活動。

吳釗燮指出，圖瓦盧總理瓦塔諾近期重申與台灣的堅定邦誼，台方也將持續在應對氣候變化、再生能源等議題上與對方合作。台灣外交部昨日表示，雙方自1979年建交以來，在農漁業、醫療、資訊、能源、教育等領域都有密切合作，對方也在國際場合支持台灣參與聯合國、世界衞生組織等國際組織；又稱雙方的關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，並追求共榮發展。

與此同時，吳釗燮向澳洲傳媒談及瑙魯斷交一事，表示中國大陸利用瑙魯近期財政缺口，趁虛而入拉攏當地政要，以巨額金援誘使該國外交轉向；又認為區內國家必須對中國大陸這種行為提高警覺，正視北京以海峽兩岸外交角力為借口，實則進行威權擴張的野心。他稱很多「棄台投陸」的國家在外交轉向後發現，中國大陸未有兌現先前利誘的承諾，指出北京的手法是針對政要施惠，台方則是惠及友邦人民。

指大陸威權擴張至太平洋 吳釗燮也提到，中國大陸的威權擴張野心不只限於台灣，實際上已經擴展至東海、南海甚至跨越第一島鏈至整個太平洋。他稱澳洲政府對此嚴正關切及採取相應行動，台灣與澳洲共同面對威權主義威脅，雙邊合作將更緊密；台方將與太平洋友邦及理念相近國家持續深化合作，審慎嚴防中國大陸的滲透及野心。對於瑙魯「棄台投陸」，中國大陸外交部先前表示這是對方的選擇，中國大陸對此表示讚賞及歡迎。本報綜合報道

潘恩鈕稱圖瓦盧在大選後很可能「棄台投陸」。 吳釗燮強調與餘下太平洋友邦關係穩固。 台灣斷交國與餘下邦交國