探測器SLIM成功着陸 日本成登月第5國

日本宇宙航空開發機構（JAXA）月球探測器「SLIM」香港時間前日成功登陸月球，讓日本成為繼前蘇聯、美國、中國、印度後第5個登月國家。今次任務重點之一旨在驗證全球首創的精準着陸技術，希望將着陸範圍誤差縮小至100米以內。JAXA表示，精確着陸技術將大大有助於人類重返月球。

SLIM去年9月7日搭乘H2A火箭47號機從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，經過約4個月的飛行，於去年12月25日進入繞月軌道。JAXA的直播畫面顯示，SLIM於日本時間昨日凌晨零時左右開始執行降落任務。約20分鐘後，SLIM完成垂直下降，進入着陸模式。SLIM上搭載兩種小型機械人，按計劃在即將着陸前分離，未來將拍攝月球表面情況。

將驗證精準着陸技術 然而，是次着陸並非一帆風順。由於SLIM太陽能電池無法發電，JAXA決定先讓SLIM將着陸時獲得的數據傳回地球，預計需要一個月才能確認SLIM是否實現精準着陸。JAXA宇宙科學研究所所長國中均在記者會上表示，SLIM現在僅依靠電池運行，但太陽能電池不太可能失效。一旦太陽的角度發生變化，電池可能會再次工作。當被問及如何對這次任務表現評估時，國中均指：「我會給60分，我們勉強通過了測試。」

日本過去兩次登月任務均未成功，其中一次是在前年，另一次則是在去年4月。東京大學月球和行星探索專業副教授諸田智克表示，日本希望通過SLIM展示其在太空中扮演的角色，並提供有關月球歷史的關鍵資訊。本報綜合報道