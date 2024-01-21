兩岸國際

微軟指俄黑客竊取電郵資料

美國微軟公司上周五披露，被俄羅斯政府支持的黑客組織攻擊，對方入侵一個遺留的非生產測試者帳戶，去年11月底開始使用其權限訪問微軟企業電郵帳戶；黑客最初針對與該組織自身相關的帳戶，之後從小部分微軟員工的電郵帳戶竊取資料，受影響的包括微軟高層、網絡安全和法律團隊員工。（綜合報道）
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