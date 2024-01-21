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印尼噴發火山灰 巴東市機場關閉
印尼西蘇門答臘馬拉皮火山持續噴發（圖），受其火山灰影響，西蘇門答臘省巴東市米南加保國際機場（下圖）上周五暫時關閉，17個航班及逾2,000名乘客受到影響。當地傳媒報道，由於火山灰蔓延至機場附近，為了保障航空安全，機場管理部門決定臨時關閉機場。
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