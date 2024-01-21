烏炮彈庫存減 23國組聯盟供應

明年初前產78門榴彈炮

火炮聯盟在法國巴黎成立，烏梅羅夫原定赴巴黎親自出席會議，但在最後一刻以安全原因取消行程，改以視像方式發言。他表示，現代火炮沒有替代品，烏克蘭必須增加彈藥生產。烏梅羅夫其後在社交網指出，彈藥短缺是烏軍目前面臨的非常現實及迫切問題，火炮聯盟有助解決問題，感謝法國在相關倡議發揮主導作用。