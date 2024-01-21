烏炮彈庫存減 23國組聯盟供應
【本報綜合報道】烏克蘭國防部長烏梅羅夫上周五承認，炮彈庫存正在減少。23個國家上周四宣布成立火炮聯盟，供應炮彈及火炮支援烏克蘭對抗俄羅斯。
明年初前產78門榴彈炮
火炮聯盟在法國巴黎成立，烏梅羅夫原定赴巴黎親自出席會議，但在最後一刻以安全原因取消行程，改以視像方式發言。他表示，現代火炮沒有替代品，烏克蘭必須增加彈藥生產。烏梅羅夫其後在社交網指出，彈藥短缺是烏軍目前面臨的非常現實及迫切問題，火炮聯盟有助解決問題，感謝法國在相關倡議發揮主導作用。
法國國防部長勒科爾尼表示，將在明年初前生產78門155毫米凱撒卡車榴彈炮，滿足烏克蘭需求；其中6門卡車炮由烏克蘭付款，未來數周交付，法國則資助另外12門的費用，促請盟友共同提供餘下60門及所需的250萬枚炮彈。
法國參議院外交事務委員會主席佩蘭上周三發表報告，顯示烏克蘭每天消耗5,000枚至8,000枚炮彈，俄羅斯則高達1.5萬枚。報告指出，每年炮彈產量為2.2萬枚的法國及其他歐洲國家，無法滿足烏克蘭彈藥需求。
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