王毅晤巴西高層深化關係

王毅表示，巴西是首個與中國建立戰略夥伴關係的發展中國家，以及首個把雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美大國；兩國利益緊密融合，各領域合作長期走在中拉合作前列，發揮重要引領作用。他表示，中方支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用，願與巴方一道加強戰略協作，更有力維護發展中國家共同利益，更有效應對全球性挑戰。

致電法新外長祝賀

另外，王毅日前致電塞茹爾內祝賀對方擔任法國外交部長。王毅表示，中法都是聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，近年來中法政治互信不斷鞏固，各領域合作不斷深化；今年是中法建交60周年，兩國關係處在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，願與塞茹爾內一同，落實好兩國元首共識，就雙邊及重大國際和地區問題保持密切溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。