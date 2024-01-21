王毅晤巴西高層深化關係
【本報綜合報道】中國外交部長王毅上周五在巴西利亞會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。王毅表示，中方願以中巴建交50周年為契機，與巴方深化各領域、各方向合作，加強發展戰略對接，構建中巴命運共同體。
王毅表示，巴西是首個與中國建立戰略夥伴關係的發展中國家，以及首個把雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美大國；兩國利益緊密融合，各領域合作長期走在中拉合作前列，發揮重要引領作用。他表示，中方支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用，願與巴方一道加強戰略協作，更有力維護發展中國家共同利益，更有效應對全球性挑戰。
阿莫林表示，巴中全面戰略夥伴關係超越雙邊範疇，成為國際格局中的重要平衡因素，有利於世界和平穩定；面對當今世界的變局亂局，巴西願同中方進一步加強戰略溝通協調，將巴中全面戰略合作提升到新高度。雙方還就加強聯合國、金磚、中拉合作，探討開展南方共同市場等次區域合作等交換意見。
致電法新外長祝賀
另外，王毅日前致電塞茹爾內祝賀對方擔任法國外交部長。王毅表示，中法都是聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，近年來中法政治互信不斷鞏固，各領域合作不斷深化；今年是中法建交60周年，兩國關係處在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，願與塞茹爾內一同，落實好兩國元首共識，就雙邊及重大國際和地區問題保持密切溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。
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