以防長向美揚言 與真主黨瀕開戰

仍爭取本月底前達邊境協議 以色列繼續在巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動，同時在北部邊境地區與鄰國黎巴嫩武裝組織真主黨持續交火。以色列國防部上周五表示，國防部長加蘭特前一天與美國國防部長奧斯汀通電話，表明以方接近是否與真主黨開戰的決定點。報道指以色列爭取本月底與真主黨達成長期邊境協議，談判窗口正在縮小。

加蘭特指出，以色列有責任恢復北部邊境地區安全，讓當地撤離的民眾返回家園，以方傾向以外交手段達成，但也準備好利用軍事力量。他上周五視察以黎邊境時說，相信只要以色列軍方繼續在加薩地帶的軍事行動，北部邊境衝突將持續，但以方不會接受長期維持此情況，終有一天在無法達成外交協議時，需要以武力確保北部安全。

美大使訪以國北部 同日，美國駐以色列大使傑克盧到訪以色列北方司令部，聽取真主黨對以色列北部邊境地區的威脅；以軍稱在撤離居民重返當地前，必須消除威脅。真主黨成員拉德（Mohammad Raad）表示，以色列未準備好與真主黨開戰，宣稱以色列在加薩地帶受挫，無法達成任何一個目標，並因疲於奔命和面對從未預期的抵抗而被迫撤退。

美國傳媒報道，以色列上月底告知美國政府，如果無法在未來數周與黎巴嫩達成長期邊境協議，以方就升級與真主黨的衝突。知情美國官員指，真主黨不想與以色列爆發全面戰爭，但加薩地帶戰事持續，真主黨可能反對達成協議。美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）上周到黎巴嫩首都貝魯特談判，報道指他與其他西方國家官員推動以黎實施2006年通過的聯合國1701號決議，決議要求不隸屬於黎巴嫩政府的武裝分子、軍事資產、武器，從以黎邊境向北後撤40公里到利塔尼河。

黎巴嫩政府可以在加薩地帶停火前與以色列談判，但可以接受的協議必須是一籃子，並獲得真主黨同意。拜登政府私下及重複警告以色列反對黎巴嫩局勢升級，同時安撫黎巴嫩稱美方正在控制衝突。加薩地帶戰爭去年10月爆發後，調往東地中海的美國福特號航空母艦打擊群本月返回母港，黎巴嫩政府視之為美方想局勢降溫的真誠信號。黎巴嫩官員透露，該國唯一能夠接受的是全面落實聯合國1701號決議，揚言一旦以色列和真主黨全面開戰就「同歸於盡」，所有區內的抵抗陣線組織參戰。

敍首都遭空襲5死 另一方面，敍利亞首都大馬士革一個住宅區上周六遭空襲，有指是以色列所為，造成5人死亡。敍利亞國營傳媒報道，空襲針對一幢建築物，4名伊朗革命衞隊成員喪生，包括兩名軍事顧問，其中一人是聖城旅情報小組頭目薩迪克（Hajj Sadeq）。

本報綜合報道