伊朗巴國「講和」互派大使

吉拉尼

【本報綜合報道】伊朗和巴基斯坦互相越境在對方領土實施反恐行動，中東局勢亂上加亂。兩國上周五同意緩和緊張形勢，重新建立全面外交關係，恢復互派大使。

兩國外長通話 巴基斯坦外交部表示，外交部長吉拉尼與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通過電話，二人一致認為應該加強在反恐及其他共同關切方面的工作級別合作與密切協調，同意緩和局勢，重新互派大使。吉拉尼強調，巴伊兩國之間的密切兄弟關係，表達巴方希望與伊方基於相互信任與合作精神的合作願望，同時申明尊重領土完整和主權必須成為這種合作的基礎。

伊朗駐巴基斯坦大使館表示，阿卜杜拉希揚與吉拉尼進行非常好的電話交談，把兩國關係恢復到高層水平，兩國可以在緩解緊張關係方面創造新紀錄，恢復互派大使，以及讓伊朗和巴基斯坦外交部長互訪。

同日，巴基斯坦看守政府總理卡卡爾主持國家安全委員會會議，討論與伊朗緊張關係引發的危機。會議審視當前局勢，讚揚巴基斯坦軍方對伊朗無端及非法侵犯巴方主權行為的專業、精準和相稱回應。

會議相信，根據睦鄰友好關係的普遍原則，兩國將能夠相互透過對話和外交克服令人不快的小事件，為進一步深化歷史性的關係鋪平道路。

阿卜杜拉希揚