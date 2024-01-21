英試驗低成本激光武器

【本報綜合報道】英國國防部上周五宣布，英方研發的激光定向能量武器系統「龍火」（Dragon Fire）在赫布里底群島試驗，首次對空中目標發射高功率激光。國防部指出，「龍火」的射程機密及屬於視距武器，可以與任何可見目標交戰，具有高精度和較低的長期成本，英國陸軍和皇家海軍考慮在未來防空能力應用此技術。

高功率激光射空中目標 英國國防部指，「龍火」利用英國技術，能遠距離發射高功率激光，所需的精度相當於從一公里外擊中一枚一英鎊硬幣。激光定向能量武器可以用光速攻擊目標，使用高強度光束切割目標導致結構失效，若彈頭被瞄準則導致更有力的效果。發射「龍火」10秒的成本等於用普通加熱器一小時的成本，每次操作成本通常低於10英鎊（約99港元），可能成為目前由導彈執行的某些任務之長期低成本替代品。

英國國防大臣夏博思表示，這種尖端武器或能夠透過減少對昂貴彈藥的依賴，以及降低附帶損害風險來徹底改變戰場。在競爭激烈的世界中，投資「龍火」等先進技術至關重要，有助英方保持戰鬥獲勝優勢，並確保國家安全。此前，英國國防部宣布打算資助一項價值數百萬英鎊的計劃，把技術從研究環境轉移到戰場。