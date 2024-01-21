紅海商船遭導彈擊中 畫面曝光

【本報綜合報道】美英兩國近月多次宣稱也門叛軍青年運動使用反艦導彈及無人機，對航經紅海、曼德海峽、亞丁灣的多艘商船發動攻擊。社交網於上周五流傳一段商船在紅海遭導彈直接擊中的片段，這成為外界首次目睹青年運動施襲過程的畫面。

畫面顯示的涉事商船是馬耳他籍M/V Zografia號，片段由船上閉路電視拍攝，可見導彈以大約45度角及高速擊中該船中部和船頭之間位置，爆炸規模相當大。根據美國中央司令部通報，事發也門薩那時間上周二下午1時45分，地點是紅海南部海域，一枚反艦彈道導彈擊中M/V Zografia號；該船沒有人員受傷，繼續在紅海通航。

青年運動擁多款反艦導彈 青年運動擁有多款反艦彈道導彈及反艦巡航導彈，其中阿塞夫型反艦彈道導彈源自伊朗法塔赫313型短程彈道導彈，長約9米，是青年運動最大的反艦彈道導彈。美國軍事新聞網站The War Zone認為，乍看之下襲擊M/V Zografia號的導彈確實像反艦彈道導彈，但其中間翼部結構像巡航導彈，推測可能是聖城Z-0型反艦巡航導彈。