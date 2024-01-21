洲際導彈舊換新 美預算飆至萬億

【本報綜合報道】美國正在對核三位一體打擊力量實施現代化，同步研製及採購新一代戰略核潛艇、洲際彈道導彈、戰略轟炸機。惟美國空軍上周四公布一個壞消息，表示受新冠疫情及通脹影響，洲際彈道導彈「新舊交替」項目預算，由原先估計的958億美元（約7,472億港元），急升37%至超過1,310億美元（約1萬億港元）。

負責採購、技術、後勤的美國空軍助理部長亨特（Andrew Hunter）接受訪問時公布上述消息，美國空軍計劃採購659枚哨兵型洲際彈道導彈，取代現役的冷戰產物民兵3型洲際彈道導彈，其中450枚裝載在發射井，餘下209枚用於定期試射及發展測試；同時需要建設數十個發射控制設施、維護及管理大樓，以及更換長約1.2萬公里的電纜。亨特表示，這是美國70多年來首次「由零開始」研製洲際彈道導彈，承認「我們沒有做好估算工作」，但強調導彈本身並非預算大幅增加的主要原因。

急升37% 勢惹國會不滿 根據美國《納恩—麥克柯迪法案》，五角大樓在武器項目成本或日程超出估計超過15%時，必須通知國會議員；超出該比例被視為情況「重大」，超出30%是情況「危重」。該法案同時規定，除非國防部長證明有關武器項目沒有其他取代方案，否則這些違規情況屬於「危重」的武器項目，理應面臨取消的下場。惟洲際彈道導彈是核三位一體打擊力量不可或缺的一環，外界預料國防部長奧斯汀將作出有關證明。

研製及生產哨兵型洲際彈道導彈的美國防務公司諾斯諾普格魯曼表示，與美國空軍繼續在這個高度複雜的項目取得重大進展，達成重要里程碑使設計變得成熟及減少風險。諾斯諾普格魯曼2020年贏得美國空軍這份重要合約時表示，將生產及交付一個現代化及全面整合的武器系統，滿足軍方預期2029年取得初始作戰能力的目標。