危機升溫 美連續4天打擊也門叛軍

擬夥英先發制人 阻伊朗武器援敵 美國上周五對沒有停止襲擊紅海商船的也門叛軍青年運動，連續第4天採取先發制人的軍事打擊，以自我防衞為由炸毀敵方3枚發射在即的反艦導彈。美國傳媒報道，美國與英國探討如何在不挑起更廣泛戰爭的情況下，加強打擊青年運動，行動重點是針對從伊朗獲得的補給，以及發動更進犯性的先發制人打擊。

稱自衞 炸毀3反艦導彈 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間上周五下午6時45分，打擊青年運動瞄準紅海南部海域、隨時發射的反艦導彈。通報指出，美方部隊在青年運動位於也門的根據地發現上述反艦導彈，並判斷它們對區內商船及美方軍艦構成迫在眉睫的威脅，於是出於自我防衞摧毀目標；又聲稱今次行動為商船及美方軍艦營造安全的國際海域，也是保護航行自由及預防對船艦的攻擊之行動一部分。

美國本月12日對青年運動發動第一次空襲，也是至今規模最大的一次，宣稱摧毀超過60個目標，當時英國派出戰機支援；美方其後翌日獨自實施後續性質的空襲。惟本月16日至最新一次空襲的本月19日，美國對青年運動的軍事行動出現性質上改變，轉為打擊已經裝在發射架、隨時攻擊船艦的反艦導彈。這些先發制人的軍事打擊屬於動態性質，代表不是事先策劃，而是發現反艦威脅後立即採取行動予以消除。

青年運動未停攻擊商船 惟青年運動未有因美國接二連三攻擊，停止對紅海商船的施襲行為。被問及美國總統拜登承認軍事打擊未能夠對青年運動發揮阻嚇作用時，白宮國家安全委員會發言人柯比上周五回應時承認，青年運動繼續擁有及願意運用攻擊能力，但指出美方同時有很多可供選擇的防禦能力並繼續使用。他重申美方「明顯地」不尋求與青年運動衝突或一場也門戰爭，直言最好結果是青年運動立即停止進行這些鹵莽的攻擊。

柯比反駁青年運動，有關攻擊紅海商船的行動是聲援巴勒斯坦加薩地帶人民，以及美英兩國對他們發動戰爭的主張，他稱「我們只是嘗試做兩件事，我們嘗試保衞我們的海軍艦艇及船員，以及與我們在紅海行動的其他國家海軍艦艇及船員；其次是保護國際航運，這是關於自我防衞」；又稱停止保護紅海南部海域的船艦不符何任何一方的利益，強調若青年運動不停手，美方將繼續自我防衞並令他們更難施襲。

美國傳媒引述知情人士報道，美英兩國政府相信切斷伊朗對青年運動的陸路補給更困難，因此商討更有效阻截伊朗海上補給的方案，包括研究多個軍事行動選項干擾。美英兩國也討論現行的交戰規則，是否容許發動預想更具進犯性的打擊行動。美國海軍本月11日曾經在索馬里沿岸阿拉伯海國際海域，對一艘船隻採取船舶登記驗證行動，發現一批伊朗供應青年運動的常規武器零件，涉及彈道導彈及巡航導彈。本報綜合報道

青年運動擁有多款不同型號反艦導彈對付紅海商船。 美國對青年運動採取軍事行動列表 美國海軍檢獲伊朗供應青年運動的常規武器零件。 伊朗利用船隻經海路向青年運動供應武器。