內地發寒潮藍色警告 0℃線壓廣東北部

受新一年首場寒潮影響，中央氣象台昨天早上發寒潮藍色預警，預料中東部地區由即日起至周二出現明顯降溫，部分地區雨雪同時來襲，其中廣東等地氣溫下降多達9至13℃。由於冷凍線日內直抵南嶺，全國八成土地面臨速凍。

中央氣象台昨天預計，內蒙古大部、東北地區中南部、西北地區東部、華北西部和北部、黃淮東部和南部、江淮、江漢東部和西南部、江南、華南及西南地區東部等地，由即日至周二降溫8至12℃，當中內蒙古中部和河套地區、山西北部、河北西北部、吉林東南部、遼寧東部、江西南部、浙江南部、福建中西部、廣西等地部分地區降溫幅度更達14至16℃，局地更有可能超過18℃。

廣州迎風雨體感陰冷 當踏入周二，0℃線將南壓至廣西北部及廣東北部地區。廣東廣州市氣象台前天提早警告，當地明天至周三面臨強冷空氣主體補充影響，日平均氣溫繼續下降5至7℃，伴隨穩定性小雨，由於降雨加上大風，民眾體感恐會變得陰冷，需提前做好各項防寒保暖防風工作。

與此同時，中央氣象台亦預測川西高原、陜西南部、重慶東部、湖北南部、安徽南部、貴州、湖南、江西、浙江中西部、福建西北部、廣西東北部等地部分地區今明兩天會有大到暴雪，局部地區迎來大暴雪。

至於甘肅南部、內蒙古中東部、東北地區大部、河北北部、山東半島及湖北中北部、安徽中南部等地在同一時段會有雨轉雨夾雪或小到中雪，局地會有大雪來襲。

由周五開始，內地正式進入春運期（農曆新年假期交通運輸期），直至3月5日為止。國家氣候中心日前亦預測，冷空氣在春運期間較為活躍，不過總體強度偏弱。除東北北部、內蒙古東北部、西藏南部氣溫較常年同期偏低外，全國其餘地區氣溫接近常年同期至水平偏高。

至於降雨方面，黑龍江北部、內蒙古東北部、上海、江蘇南部、浙江、安徽南部、湖北東南部、福建大部、江西、湖南東部、青海南部、西藏中部及新疆北部等地在該時段降雨量偏多兩至五成，其餘大部地區接近常年同期或偏少，其中四川南部、貴州西北部局部及雲南中西部等地更偏少兩至五成。本報綜合報道