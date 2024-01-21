求職面試班收費貴 質素參差

【本報綜合報道】內地青年失業率高企，不少求職者需要依靠更優秀的面試表現才爭得理想職位，也因此衍生出付費面試輔導行業。不少機構打着「過來人」或「資深人力資源部職員」等名號，收取數百以至上萬元人民幣費用，為一眾求職者惡補面試技巧，效果卻不盡相同。有業界人士呼籲求職者切勿盲目跟風，必須根據自身需求而選擇輔導。

一小時收2196元 授網上內容 內地傳媒報道，李琳是其中一名選擇付費面試輔導服務的求職者，她發現不少社交平台及交易平台提供相關服務產品，主要針對模擬面試方面輔導。她認為輔導效果不錯，對方會根據履歷表目標崗位展開模擬面試，期間問及許多與崗位專業性密切相關問題，並按照其回答提供優化建議；又形容對方看似比較有經驗且清晰認識相關崗位，提出的思路和模板也能為其後續面試發揮作用。

不過，也有部分認為服務不理想的求職者，例如一小時需要付費2,000元人民幣（約2,196港元）的輔導，提出的建議和問題全部在社交平台搜到，對其本身作用不大，甚至有輔導員會表現出不耐煩，令求職者大感失望。

有從事面試輔導人士指出，服務針對面試行動力不足或性格拖延等人，具有督促應對和完善面試技巧等用途；針對缺乏相關崗位經驗人士，也能夠針對性地補充職位知識，但建議求職者按照個人實際情況思考是否需要接受輔導，毋須跟風選擇，最終也是靠求職者自身努力。