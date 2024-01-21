日社民黨魁訪京 為二戰侵華致歉

【本報綜合報道】日本社會民主黨黨魁福島瑞穗等人應中共中央對外聯絡部邀請，上周四至上周六訪問北京。福島瑞穗一行上周四參觀中國人民抗日戰爭紀念館，就日本侵華致歉，她翌日與全國政協主席王滬寧會談，雙方一致反對日本東京電力公司福島第一核電站排放核污水入海。

福島瑞穗與代表團成員在中國人民抗日戰爭紀念館，獻上寫有「以史為鑑」、「珍愛和平」字樣的花籃並鞠躬致意。福島瑞穗表示，日本憲法規定日本不能夠再次發動戰爭，這是對世界、對亞洲作出的約定和宣言，社會民主黨反對修改憲法。她又向王滬寧指出，此行主要目的是再次確認日中和平友好。

王滬寧表示，希望雙方客觀理性看待彼此發展，尊重彼此核心利益和重大關切，推動構建契合新時代要求的中日關係。對於放寬對日簽證的條件，中方要求日方採取相應措施。中共中央對外聯絡部部長劉建超上周四會見福島瑞穗率領的代表團，雙方就加強黨際交流、促進中日關係健康穩定發展、維護地區和平穩定等交換意見。

90%受訪日民眾 稱兩國關係差 另一方面，日本內閣府上周五公布民意調查，顯示90.1%民眾認為日本與中國關係「並不良好」和「不太良好」，較2022年調查上升5.7個百分點。調查去年9月7日至10月15日以郵寄方式實施，由於調查方式2020年改變，內閣府指不能夠與以往數值單純比較，但兩項數據均創史上最差紀錄。負責人分析稱，日本民眾認為中日關係不佳，應該與福島第一核電站核污水排海，中國全面暫停進口日本水產有關。