外交棄台投陸 瑙魯稱新機遇

【本報綜合報道】太平洋島國瑙魯與台灣斷交，改與中國大陸建交。瑙魯外交及貿易部部長安金米阿（Lionel Aingimea）上周五首次接受中國大陸傳媒專訪，稱與台灣斷交是瑙魯政府經過充分討論作出的正確決定，將為瑙魯的發展帶來新機遇。

短期盼基建合作 安金米阿表示，瑙魯承認「一個中國」原則及相關聯合國大會決議，同時承認台灣地區並非一個獨立國家。中國大陸是全球最大的發展合作夥伴，瑙魯了解自身的發展需求，認為是時候與中國大陸開展真誠關係，短期希望兩國能夠在基礎設施方面合作，長遠也尋求中國大陸在漁業、醫院、學校及公路建設方面提供協助。

被問對中國大陸與瑙魯在文化交流及人員往來方面的看法時，安金米阿稱中國大陸是全球最大的旅遊來源國之一，對目的地國家經濟發展很有好處。

瑙魯歡迎中國大陸遊客前往當地旅遊，或在當地玩幾天後再前往其他太平洋島國，如基里巴斯、斐濟等，期待與中國大陸建交後，可以助壯大瑙魯還在發展早期的旅遊業。