中美農業重啟合作

聯委會議華盛頓召開 達多項共識 中國農業農村部部長唐仁健當地上周四早上在華盛頓，與美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）共同主持召開中美農業聯委會（下稱聯委會）第七次會議，雙方重啟及承諾倍加珍惜、精心呵護、穩定運行中美農業合作機制。

在會議上，唐仁健與維爾薩克重申聯委會是中美兩國農業部門定期交流重要渠道，同時圍繞氣候智能農業、糧食安全、民間交流及貿易便利化等議題交換意見。唐仁健表示，在華盛頓重啟中斷9年聯委會會議，屬中美農業關係史上具有里程碑意義大事。他表示中方願與美方一同務實推動兩國農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食及農業發展預期。

會議中斷9年 唐仁健訪美解凍 維爾薩克則歡迎並感謝唐仁健訪美，同時高度評價中國糧食連續多年穩定增長發展成就。他指美方重視對華農業各領域合作，願與中方在聯委會機制下，照顧雙方關切，響應彼此活動，營造美中農業關係健康發展良好氛圍。

根據會議議程，唐仁健當天主持氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流等合作議題，維爾薩克主持貿易便利化議題，雙方達成在聯委會機制下設立糧食安全和營養健康工作組共識。

除了主持召開上述會議，唐仁健同日下午亦出席與美農業商協會及企業代表對話會，並發表主旨演講。對話會是由美中貿易全國委員會會長艾倫主持，美國科恩集團董事長兼首席執行官科恩等11位代表發言。

另外，唐仁健還應約會見美國貿易代表辦公室首席農業談判代表麥卡利普，中國駐美國大使謝鋒等人亦有參與會議及相關活動。本報綜合報道