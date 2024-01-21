浙江索償糾紛 女生遭父母斷關係

【本報綜合報道】浙江農林大學一名女學生去年12月被一名男同學拉走椅子，導致摔倒後肋骨骨折，並被診斷為創傷後應激障礙。女生事後雖然獲得賠償，卻被家人謾罵，責怪她想敲詐。她上周四自稱，目前被父母斷絕關係，亦已經自行退學。

同學惡作劇 父斥敲詐

趙姓女生與涉事男生平日關係不錯，事發當天對方出於開玩笑的想法，趁她不注意拉走其原本坐的椅子，導致她坐空摔倒。農林大學其後介入調解，涉事雙方在派出所簽署調解協議，賠償也在當天給予趙女。然而，在趙女堅持維權時，其父責怪她想敲詐男同學，學校也一直打電話給其家長，要求她刪除網上的貼文，導致家人與她發生矛盾。趙女表示，她的訴求只是想以後遇到同樣事情的同學，不會遭受和她一樣的待遇。