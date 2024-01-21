收遷墳費涉敲詐 判囚10年 湖南病漢二審前不准保釋

【本報綜合報道】湖南省一名退休教師舉報礦商違規採礦，在鄉政府、村委會人員協調下獲得110萬元人民幣（約122萬港元）「遷墳費」。他事後因涉嫌敲詐勒索，一審被判處有期徒刑10年。在等待二審期間，其家屬申請取保候審，被法院駁回。

舉報礦商違規後 獲122萬元 退休教師付靈芝被刑拘前的病歷資料顯示，他身患腦梗、肝功能不全、高血脂、肺氣腫、脂肪肝、膽囊炎等多種疾病。去年1月11日被刑事拘留後，當地看守所考慮到他年齡偏大，加上患有腦梗等疾病，把他羈押在岳陽市廣濟醫院監管病房至今。由於廣濟醫院只向辦案部門提供相關資料，導致家屬無法獲得付靈芝目前的病歷資料，因此不能夠證明有《保外就醫嚴重疾病範圍》中的病情。

負責二審的岳陽市中級人民法院工作人員稱，如果監管場所認為付靈芝有不適宜羈押的情況，會向法院提供相關資料，但監管場所沒有提供。家屬要申請變更強制措施，就需要提出新的理由和事實，但家屬亦未提供。