多部門聯合發出公告 加強學生用品管理

【本報綜合報道】內地學生早前興起一款名為「蘿蔔刀」的網紅玩具，但教育界擔心該玩具帶攻擊性，如進入校園恐造成安全隱患。市場監管總局、教育部、工信部近日聯合發布公告，要求加強重點兒童和學生用品安全管理，對像「蘿蔔刀」般存在安全風險或易引發暴力傾向的產品，學校應該禁止學生帶進校園。

存風險物品禁入校 上述部門上周四發出公告，要求兒童和學生用品生產單位嚴格按照相關國家強制性標準要求組織生產，在產品使用說明書和標籤標識中明確產品使用注意事項，並在標籤標識或包裝上顯著位置標註，不得銷售來源不明、無標籤標識、無注意事項或注意事項不完整的產品。

電商平台也應該加強對平台檢查監控，禁止銷售不符合法律法規和強制性標準要求的產品；對使用時存在安全風險或易引發暴力傾向的產品，如原子筆刀、「蘿蔔刀」、激光筆、水晶泥、磁力珠、鼻吸能量棒、火漆印章、兒童真煮廚具等，不得在營銷時宣傳暴力內容和做錯誤的誘導性示範。對校園周邊商舖銷售可能存在質量安全風險隱患的用品，市監部門要重點監管。

公告指出，各地教育部門要指導學校嚴格校園安全管理，加強宣傳教育，禁止學生攜帶不符合產品質量安全標準、易引起暴力等不良行為傾向的兒童和學生用品進入校園。各級市監部門將重點兒童和學生用品納入監督抽查計劃，同時嚴厲打擊製售假冒偽劣兒童和學生用品等違法行為，如涉嫌犯罪，一律移送公安機關。