兩岸國際

江蘇紡織廠粉塵爆炸8死
江蘇省常州市武進區應急管理局昨日表示，武進區一家紡織廠當天凌晨3時38分發生粉塵爆炸，合共造成8人死亡及8人輕傷。事發在南夏墅街道的常州市天武紡織有限公司生產車間，事故現場救援已經結束，調查和善後工作正在展開。應急管理部派出工作組赴常州指導，要求做好善後處置與事故調查等工作。
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