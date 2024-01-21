闖車站爬列車頂拍照 大學生遭電擊重傷

【本報綜合報道】在江蘇省南京市一間大學讀3年級的男子「小熊」和兩名同伴，近日晚上進入南京西站內拍照時，小熊爬上車廂頂部被高壓電弧擊中，全身50%燒傷，目前在醫院深切治療部救治。鐵路部門上周五發文提醒，鐵路車站、場區接觸網均帶有高壓電，非鐵路專業人員切勿靠近，以免被高壓電弧或高壓電灼傷。

誤信南京西站荒廢 小熊的同伴透露，他們看到網上一篇「攻略」說該車站已經荒廢，才根據指引入夜後前往「打卡」，誰知卻發生悲劇。內地傳媒上周四前往南京西站探訪，工作人員稱該處一直在營運，並非網上所說的廢棄車站。小熊母親閆女士表示，兒子上周二接受第一次清創植皮手術，醫生稱其膝蓋部位嚴重燒傷，未來可能殘疾。閆女士稱，車站方指兒子與另外兩人均為成年人，加上擅自進入車站，違規攀爬火車，車站方在事件中沒有責任，不該賠償。惟閆女士家境困難，希望相關部門協助。

南京火車站官方微博上周五發文，針對男生爬火車被電傷的報道，表示事發本月11日晚上10時左右，男生進入南京西站並攀爬列車車輛時，被接觸網高壓電弧灼傷。南京西站工作人員發現後，協助同行者及時將受傷男生送院救治，他目前沒有生命危險。通報稱，男生攀爬列車上方和攀爬位置一側接觸網杆分別豎有「嚴禁攀登」、「高壓危險」等標誌，現場照明亦良好。