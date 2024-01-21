深夜宿舍突失火 河南小學13童亡

民辦私校 周末無放假惹質疑 河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校一間宿舍前晚起火，造成13死1傷，死傷者均為學童。一對雙胞胎學童其中一人事前獲家長接回家中洗澡，從此與另一人陰陽永隔。不少網民質疑校方周末為何還未放假，期望政府能夠盡快查清實情，給家長們一個交代。

方城縣119指揮中心前晚11時左右接報得悉，縣內一間小學宿舍發生火災，遂聯絡消防救援大隊組織救援力量到場。直至同晚11時38分，眾人成功撲熄火勢，卻在宿舍內發現14名死傷者。傷者獲送院救治，目前生命體徵穩定。

老師帶學生逃命 雙胞童一死 一名學童家長受訪時稱，他的女兒正在該校就讀，幸好沒有大礙，又指學校是採取寄宿制，學生每10天放假回家4天。另有逃出生天學生憶述，他在宿舍起火時正就寢，教師卻突然前來命令大家趕快穿上衣服逃命，於是立即穿上拖鞋離開，期間聞到煙味。也有自稱是該校畢業生透露，當學生晚上睡覺時，校方就會鎖起宿舍房間。

奪命事故發生後，當地成立事故處置指揮部，並展開事故調查及善後處置等工作，同時控制學校負責人。有教師提及，涉事學校是一間分校，與幼稚園連在一起，宿舍則位於幼稚園樓上，事發時還未到放假日子，遇難者均是學校小三學生。部分網民質疑私立學校肆意妄為，導致發生悲劇，另有人問起：「不是周末嗎？學校怎麼還有這麼多孩子？」

針對上述事故，內媒昨天有文章建議，學校可定期組織火災演練，確保師生熟悉逃生程序，同時檢查學校消防設施是否符合標準，以及制訂更具針對性防範策略等。

起火學校是一間涵蓋小學及幼稚園全日制民辦學校，學校法人是李繼忠。由於學生父母往往需要外出打工，部分家長難免會選擇每兩周放一次假的私立學校，藉此減輕負擔，獨樹鎮硯山鋪村英才學校主要招收學生正是當地農村留守兒童。本報綜合報道