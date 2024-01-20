彩繪稻田 禾苗畫出泰迪熊

台灣2024屏東熱帶農業博覽會將於下月3日至3月3日登場，今年彩繪稻田的主題「泰迪熊」備受矚目。水稻近日長成，不同顏色的禾苗「畫出」一隻可愛趣致的泰迪熊（上圖），其坐在菱格紋和熊掌印的背景前，做出向民眾揮手的動作。泰迪熊身旁還有香蕉和菠蘿等水果，頗有鄉村的寧靜與愜意。