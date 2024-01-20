天舟七號載古菌 研太空生存環境

【本報綜合報道】天舟七號貨運飛船周三在中國海南省文昌航天發射場成功發射升空，神舟十七號航天員乘組周五打開天舟七號艙門，開始進行物資轉運工作。天舟七號此次運送的實驗材料包括微生物「厭氧古菌」等，計劃展開厭氧古菌太空輻射損傷與適應性研究。實驗結果將有助揭曉地球早期生命能否在外太空生存，以及外星生命是否真實存在。

助揭外星生命奧秘 厭氧古菌是地球上最古老的生命形式之一，也是地球大氣甲烷的主要貢獻者，其廣泛分布在深海、水稻田、反芻動物胃部等厭氧環境下。航天員乘組計劃將厭氧古菌置於模擬火星環境及宇宙輻射的極端環境下進行測試。清華大學球系統科學系教授劉竹表示，若厭氧古菌能在極端環境存活，能產生甲烷或生長，則能論證地球原始生命可在地球以外的環境生存及生長。

美國曾經有科學家指多次在火星探測到不明原因的甲烷信號，推測是外星生物代謝的產物。劉竹認為，火星上發現的甲烷若有可能是生命的來源，而這些生命可能與地球上的生命是有同源性的。此外，神舟十六號3名航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮從太空返回80日後，昨日首次正式公開亮相，健康狀況良好。