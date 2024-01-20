英國發現最古老黑洞 吞噬能力更快更強

【本報綜合報道】英國劍橋大學周三公布，其主導的國際研究團隊利用美國太空總署（NASA）的詹姆斯‧韋布太空望遠鏡探測到一個巨大黑洞，質量是太陽的160萬倍，因為光的時差，目前可看到黑洞130億年前的樣子。專家推測是至今為止宇宙最古老的黑洞，它在宇宙誕生之初已形成。這個黑洞之大，挑戰現今的黑洞形成論。相關研究報告近日在學術期刊《自然》（Nature）上發表。

料宇宙誕生之初已形成 天文學家早於2015年在大熊座方向發現一個遙遠星系，亦是人類見過最古老的星系，正式編號為「GN-z11」。大學研究團隊分析GN-z11的光譜時，發現這個星系的中心有個黑洞。專家推測，黑洞在宇宙大爆後4億年形成，在宇宙形成初期就非常巨大，比至今觀察到的其他大質量黑洞都要早2億年。根據標準模型，超大質量黑洞由死亡恒星的殘骸形成，若此黑洞以預期的方式生長，需約10億年才能成長到目前的大小。

惟此黑洞形成的年資和質量比較，天文學家推測可能存在其他形成方式，或其吞噬物質速度比想像中高出5倍。像所有黑洞一樣，這個黑洞會吞噬宿主星系的物質，以促進成長，但它的吞噬能力比後期形成的黑洞強得多。