為旅行影靚相 肥夫婦各減18公斤

【本報綜合報道】美國德州休斯敦一對夫婦從前體重各自超過100公斤，最近意外贏得免費旅行大獎，激發二人減肥的決心。為盡情享受旅行時光，他們一改以往不良的生活習慣，在旅行前各自減重18公斤。夫婦周一在當地電視節目勉勵有意減肥的人，持之以恒作出小改變，找人一起互勵互勉，讓自己保持減重的動力。

作品獲獎 免費去夏威夷海島 34歲的埃文斯（Ashley Evans）和拉羅什（Brendan Roche）疫情期間在家工作足不出戶，進食大量零食，這種生活方式令他們體重暴增。後來埃文斯的作品獲獎，獲得免費前往夏威夷毛伊島旅行的機會，為了在陽光與海灘的自然風光留下美麗的倩影，二人毅然戒掉酒精、加工食品、冬甩和薯條，進食蔬菜、瘦肉和堅果。即使叫外賣，他們也只吃沙律和飲奶昔。他們更經常在家烹煮健康菜餚，減少食量。

他們更養成了運動習慣，埃文斯做有氧運動，拉羅什則每周打匹克球，他們更會一起做舉重訓練。埃文斯以前曾患有糖尿病，現時血糖指數已回復正常範圍。夫婦二人旅行結束後仍然堅持健康生活，目前已共同減重超過54公斤，為下一趟旅程作準備。