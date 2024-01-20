德州小學槍擊 警方連環失誤

【本報綜合報道】美國德州尤瓦爾迪前年發生血腥小學校園槍擊案造成21人死亡，包括19名學生及2名教職員。司法部周四發表調查報告，指摘執法部門當時反應出現連環過失，本來應該有更多人幸存，隨後的無能又加重了死者家屬的痛苦。

釀21死 司法部發表報告 長達近600頁的報告詳述2022年5月24日羅布小學槍擊案的警方反應，指出警察到場後以為槍手拉莫斯（Salvador Ramos）已受包圍，導致無警員攻入課室制止他行兇，等一個多小時才與槍手對峙。報告批評警方建立指揮中心時缺乏緊迫感，時任的學區警察局長阿雷東多（Pete Arredondo）多次指示打算攻堅的警察停止行動，先疏散附近課室防止再有人受傷。

槍擊案發生之後，警方未有安排幸存學童接受醫療檢查，又派未接受相關培訓的醫院員工向家屬傳遞親人死亡的消息，甚至誤報死亡學童仍然生存。

報告指，事後至少5名警官被革職，包括阿雷東多，但無人受起訴。總統拜登發聲明稱，報告指出多個失敗之處，為未來提供教訓，任何社區都不應該經歷尤瓦爾迪的遭遇。