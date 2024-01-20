殺同業妻子 美華裔Google工程師自轟亡

【本報綜合報道】美國加州聖克拉拉縣洛斯阿爾托斯（Los Altos）警方周二發現，一對中國夫婦伏屍公寓，初步調查顯示男方開槍擊斃妻子後，再自轟身亡。兩人均為Google工程師，外界質疑因裁員問題導致悲劇，確切原因待查。

死者為34歲陳姓男子（Liren Chen，音譯）及32歲余姓女子（Xuanyi Yu），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將二人的死亡判定為謀殺自殺。報道指二人均來自中國，為了教育和事業而移居美國，生前在Google總部工作。陳男2012年在北京清華大學畢業，並於2014年和2018年分別獲得史丹福大學電腦科學碩士和博士學位，2018年加入Google，任職軟件工程師，從事與人工智能和機器學習相關工作。

料家庭年收入達390萬 警方並未公布二人資產，因他們都是Google工程師，家庭年收入可能達50萬美元（約390萬港元）。當地社區對事件感到震驚和悲傷，有Google員工表示，二人是受尊敬的同事和朋友，很多人在社交媒體上表達哀悼。