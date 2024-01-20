瞞報政治獻金回扣 多人捱告 日自民黨解散3派系

日本執政自民黨深陷瞞報政治獻金回扣醜聞，東京地方檢察廳特別搜查部昨日以涉嫌偽造紀錄違反《政治資金規正法》，起訴安倍派（清和政策研究會）會計負責人、岸田派（宏池會）及二階派（志帥會）前會計負責人等。受醜聞影響，自民黨三大派系同日先後宣布解散，消息震撼日本政壇。

特搜部昨日派人搜查安倍派辦公室，對清和政策研究會事務局長松本淳一郎、志帥會前事務局長永井等作出不拘留起訴，向宏池會前事務局長佐佐木和男發起簡易起訴，他們曾負責編寫派系的政治獻金收支報告。特搜部還以涉嫌違反《政治資金規正法》，對安倍派參議員大野泰正、眾議員谷川彌一，分別發起不拘留起訴及簡易起訴。他們被指自2018年以來5年期間，從派系分別收取超過5,000萬（日圓‧下同，約264萬港元）及逾4,000萬（約211萬港元）回扣。

大野泰正秘書岩田佳子、谷川彌一秘書三宅浩子，分別遭不拘留起訴及簡易起訴。大野泰正及谷川彌一宣布退出自民黨，谷川彌一有意辭任眾議員，至於安倍派眾議員池田佳隆及秘書柿沼和宏月初已被捕，特搜部將在下周五拘留期限屆滿前公布處分。安倍派7名核心人物松野博一、高木毅、世耕弘成、萩生田光一、西村康稔、鹽谷立、下村博文及二階俊博，因檢方無法證明串謀而不予起訴。

未知會否黨規處分涉事者 二階派會長、自民黨前幹事長二階俊博事務所秘書梅澤修一涉嫌觸犯《政治資金規正法》，被特搜部簡易起訴。他沒有把超出宴會券銷售指標的收入交予派系，而是積攢在事務所。對於會否根據黨規處分涉事者，首相兼自民黨總裁岸田文雄則指將視調查結果，在適當時機思考應對措施。

在截至2022年的5年間，安倍派及二階派分別沒有在收支報告中，列入6.7億（約3,540萬港元）和2.6億（約1,370萬港元）收入，而岸田派則瞞報3,059萬（約162萬港元）。本報綜合報道

岸田文雄 東京地檢就自民黨瞞報獻金回扣的刑事處分