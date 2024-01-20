兩岸國際

瞞報政治獻金回扣 多人捱告 日自民黨解散3派系

安倍派多人捲入政治獻金醜聞。 安倍派多人捲入政治獻金醜聞。
安倍派多人捲入政治獻金醜聞。
日本執政自民黨深陷瞞報政治獻金回扣醜聞，東京地方檢察廳特別搜查部昨日以涉嫌偽造紀錄違反《政治資金規正法》，起訴安倍派（清和政策研究會）會計負責人、岸田派（宏池會）及二階派（志帥會）前會計負責人等。受醜聞影響，自民黨三大派系同日先後宣布解散，消息震撼日本政壇。
特搜部昨日派人搜查安倍派辦公室，對清和政策研究會事務局長松本淳一郎、志帥會前事務局長永井等作出不拘留起訴，向宏池會前事務局長佐佐木和男發起簡易起訴，他們曾負責編寫派系的政治獻金收支報告。特搜部還以涉嫌違反《政治資金規正法》，對安倍派參議員大野泰正、眾議員谷川彌一，分別發起不拘留起訴及簡易起訴。他們被指自2018年以來5年期間，從派系分別收取超過5,000萬（日圓‧下同，約264萬港元）及逾4,000萬（約211萬港元）回扣。
大野泰正秘書岩田佳子、谷川彌一秘書三宅浩子，分別遭不拘留起訴及簡易起訴。大野泰正及谷川彌一宣布退出自民黨，谷川彌一有意辭任眾議員，至於安倍派眾議員池田佳隆及秘書柿沼和宏月初已被捕，特搜部將在下周五拘留期限屆滿前公布處分。安倍派7名核心人物松野博一、高木毅、世耕弘成、萩生田光一、西村康稔、鹽谷立、下村博文及二階俊博，因檢方無法證明串謀而不予起訴。
未知會否黨規處分涉事者
二階派會長、自民黨前幹事長二階俊博事務所秘書梅澤修一涉嫌觸犯《政治資金規正法》，被特搜部簡易起訴。他沒有把超出宴會券銷售指標的收入交予派系，而是積攢在事務所。對於會否根據黨規處分涉事者，首相兼自民黨總裁岸田文雄則指將視調查結果，在適當時機思考應對措施。
在截至2022年的5年間，安倍派及二階派分別沒有在收支報告中，列入6.7億（約3,540萬港元）和2.6億（約1,370萬港元）收入，而岸田派則瞞報3,059萬（約162萬港元）。本報綜合報道
岸田文雄岸田文雄
岸田文雄
東京地檢就自民黨瞞報獻金回扣的刑事處分東京地檢就自民黨瞞報獻金回扣的刑事處分
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