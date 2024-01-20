北約將辦冷戰以來最大軍演抗俄

【本報綜合報道】在俄烏戰事持續之際，北約周四宣布下周將會舉行自冷戰以來最大規模的演習，演練在與一個「勢均力敵」的國家爆發衝突時，美軍如何向與俄羅斯接壤的國家和北約東翼的歐洲盟友提供增援。

32國參與 包括瑞典 「堅定捍衛者2024」演習預料會持續到5月，約有9萬名軍人參與，出動從航空母艦到驅逐艦等50多艘艦艇、80多架戰鬥機、直升機和無人機，以及至少1,100輛戰車，包括133輛坦克和533輛步兵戰車。參與國家包括北約31國成員國和正待批准加入的瑞典。

北約歐洲盟軍最高司令卡沃利指，演習將演練北約執行地區計劃的情況。北約並無點名俄羅斯，但卡沃利所指的是北約數十年來制訂的首個防禦計劃，詳細列明如何應對俄羅斯的襲擊；北約的最高戰略文件也將俄羅斯視為對北約成員國安全最重大、最直接的威脅。

根據北約指出，此前北約類似規模的演習，是1988年冷戰期間有12.5萬名軍人參與的「返德者」演習，以及2018年有5萬軍人參與的「三叉戟接點聯合軍演」。