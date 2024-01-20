紅海危機 中方冀保持地區安全穩定

【本報綜合報道】近日紅海局勢升級，中國商務部周四在例行記者會上回應記者相關提問時表示，紅海水域是重要的國際貿易通道，希望有關各方從該地區安全穩定和國際社會共同利益的大局出發，恢復和保障紅海水域航道安全，共同維護全球產供鏈暢通和國際貿易正常秩序。

也門叛軍青年運動威脅紅海航運，青年運動一名高級官員昨日強調會繼續襲擊與以色列等國有聯繫的商船，但俄羅斯和中國在紅海的航運不受威脅。

青年運動稱中俄船免受威脅 俄羅斯《消息報》刊登青年運動高官布海蒂（Mohammed al-Bukhaiti）的訪問，他重申商船只要不與特定國家，尤其是以色列有關聯，也門周邊水域對它們就安全，俄羅斯和中國等其他國家在該地區的航運不受威脅。青年運動隨時準備確保它們的商船在紅海安全通行，因為自由航行對也門起着重要作用。

布海蒂揚言繼續襲擊與以色列有關的商船，而責任在於無視命令不改變航向的船隻。他指青年運動不追求奪取或擊沉船隻，只為提高以色列經濟成本，以阻止以軍對加薩地帶的大屠殺。至於青年運動去年11月劫持商船銀河領袖號，布海蒂稱是預先示警，讓其他人遵循青年運動要求。目前仍被扣押的船員狀況很好，青年運動當時熱烈歡迎他們。