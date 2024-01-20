伊朗巴國互空襲 齊稱無意交惡

【本報綜合報道】伊朗革命衞隊周三越境反恐，空襲遜尼派武裝「正義之軍」在巴基斯坦俾路支省的據點。巴基斯坦翌晨以牙還牙，早上空襲伊朗東南部恐怖分子藏身之處至少9人死亡。不過雙方似乎無意讓局勢繼續升級，強調行動只是針對恐怖分子，伊朗更強調兩國之間的友好關係。

美方密切關注 伊朗外交部周四發聲明表示，致力於與巴基斯坦發展睦鄰關係，但呼籲巴方防止「恐怖分子基地」在其領土上建立。伊朗內政部長瓦希迪在國家電視台表示，有4名兒童、3名婦女和兩名男子在巴方攻擊中死亡，而他們都是外國人。巴基斯坦外交部的聲明也表示，巴國充分專重伊朗主權和領土完整，空襲伊朗行動的唯一目標是維護巴基斯坦自身的安全和國家利益；國防部則表示，行動是「針對恐怖分子藏身處的一系列高度協調、針對性強的精確軍事打擊。」

美國總統拜登周四則表示，今次伊朗和巴基斯坦之間的衝突，顯示伊朗地區不受歡迎，白宮國家安全委員會發言人柯比就稱，美國正在「非常非常密切」地關注局勢，並與巴基斯坦官員保持聯繫，美方不希望看見局勢升級。中國外交部發言人毛寧周五表示，中方高度關注局勢發展，並一貫主張依據聯合國憲章宗旨原則和國際法處理國與國之間的關係，主張實際尊重和維護各國的主權、獨立和領土完整，並希望雙方保持冷靜克制，避免緊張局勢升級。